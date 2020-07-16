Минздрав Татарстана: трое медиков Васильевской больницы заражены коронавирусом

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» огласил новые данные по Васильевской районной больнице.

«Мы подтверждаем троих медицинских работников с диагнозом COVID-19, остальные были уведены на самоизоляцию домой. Мы контролируем их состояние, симптомы и т.д. Но это не отражается на качестве оказания медпомощи. Все пациенты маршрутизированы в Зеленодольскую ЦРБ, и вчера мы решили воспользоваться этим моментом, чтобы совместить противоэпидемические мероприятия с ремонтом», — сказал он.

Всего в больнице работают 54 медработника.

Вчера Жаворонков сообщил, что районную больницу в Васильево закрыли, потому что часть сотрудников болеют с симптомами ОРВИ.