Роспотребнадзор по Татарстану завтра начнет проверять открывшиеся ТЦ и кафе

Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Управление Роспотребнадзора по Татарстану завтра начнет проверять торговые центры и заведения общественного питания. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

«Открыться они должны были после генеральных уборок и всех необходимых мероприятий. РПН дает им время на это. Сейчас активно идет процесс выдачи предписаний в их адрес, объекты общественного питания сами обращаются за предписаниями. В них пошагово прописаны все мероприятия, которые нужно проводить. Это не несет за собой материальных затрат — просто руководство к действию», — отметила Авдонина.



Ранее сообщалось, что власти Татарстана разрешили открыть торговые центры, помещения заведений общепита, аттракционы на открытом воздухе.