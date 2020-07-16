Путин: глубина «коронакризиса» в России оказалась очень серьезной

Президент Владимир Путин заявил, что глубина вызванного пандемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной. Негативные последствия, вызванные им, — ощутимыми для граждан.

При этом глава государства считает, что принятые решения по борьбе с кризисом, вызванным коронавирусом, «попали в точку», хотя не обошлось и без проблем.

В качестве мер, которые «попали», Путин перечислил прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей, передает ТАСС.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил своей администрации подготовить указ о национальных целях до 2030 года и скорректировать национальные проекты страны в течение трех месяцев.



Исследование, проведенное в конце июня аналитическим центром НАФИ, показало, что почти у половины россиян не оказалось сбережений к началу «коронакризиса».