В Татарстане увеличат число отделений для реабилитации людей, переболевших COVID-19

В Татарстане увеличится число отделений реабилитации для пациентов, перенесших пневмонию, вызванную новой коронавирусной инфекцией, сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РТ, заведующий кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии (КГМА), доктор медицинских наук доцент Резеда Бодрова.

С 5 июня в Казани открыли отделение реабилитации на базе Госпиталя для ветеранов войн, с 15 июня — на базе городской поликлиники №7.

В течение месяца в Казани откроется еще одно отделение реабилитации на базе городской поликлиники №21. Также реабилитационные отделения появятся в Набережных Челнах — в Госпитале для ветеранов войн и поликлинике №7.

Открытие отделений на базе поликлиник Альметьевска и Нижнекамска пока обсуждается.

«В отличие от травм, заболеваний нервной системы, при данной патологии есть особенности: имеются снижение толерантности к физической нагрузке, общая слабость, присутствует астенический синдром. Поэтому мы восстанавливаем нарушенные функции комплексно, используем те методы, которые повышают работоспособность, уменьшают астенический синдром, улучшают сон и аппетит. Например, мы используем для уменьшения астенизации аэроионотерапию, озонотерапию и дыхательные упражнения на тренажерах», — рассказала ТАСС Бодрова.

Через 14 дней после выписки из стационара врачи рекомендуют пациентам обратиться к участковому терапевту по месту жительства и оформить направление в отделения реабилитации.