Великобритания обвинила Россию в попытке украсть данные о вакцине против COVID-19

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Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) обвинил Россию в попытке украсть информацию о разработке вакцины от коронавируса в Великобритании, Канаде и США.

В течение 2020 года группа APT29 (также известная как Dukes и Cozy Bear) занимающаяся кибершпионажем, атаковала организации, которые занимались разработкой вакцины против COVID-19. Центр заявил, что считает APT29 частью российской разведки.

В Кремле обвинения опровергаю. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные заявления неприемлемыми.

«Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — сказал Песков (цитата ТАСС).

Напомним, что первая в мире вакцина от COVID-19, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, может стать доступна для россиян в середине августа.

