Турпоток в Татарстан в январе — июне составил около 40% к уровню 2019 года

Туристический поток в Татарстан в первом полугодии 2020 года составил порядка 40% от уровня 2019 года, сообщил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

«Поскольку все-таки турсезон стартовал достаточно для нас поздно — у нас всегда, начиная с конца апреля, майские праздники — это была всегда 100% загрузка и далее все лето она не снижалась ниже 65 — 70%, то сейчас, конечно же, цифры пониже, и мы идем на уровне порядка 40% от 2019 года», — цитирует Иванова ТАСС.

Он не стал делать прогнозов по турпотоку по итогам 2020 года, отметив, что Татарстан постарается привлечь столько туристов, сколько было в 2019 году, не меньше. В прошлом году республику посетили 3,6 млн человек.

Накануне Иванов прибыл в Калининград.