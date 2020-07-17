Forbes включил Татарстан в число «лидеров» по дефициту бюджета

В России из-за кризиса, вызванного коронавирусом, у четверти регионов по итогам января — мая образовался дефицит, пишет Forbes. Среди них оказались Москва и Татарстан.

Дефицит всех российских регионов составляет 147 млрд рублей. В Москве расходы превысили доходы на 83 млрд рублей, в Московской области — на 25 млрд рублей, в Татарстане — на 16 млрд рублей, в Свердловской и Архангельской областях — на 7 и 3 млрд рублей соответственно.

Сильнее всего пострадали именно богатые регионы России — с развитой нефтедобычей (Татарстан) или сферой услуг (Москва), считает руководитель группы бюджетных исследований Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Елена Пенухина.

По мнению директора региональной программы Независимого института социальной политики РАНХиГС Натальи Зубаревич, дефицит бюджета в Татарстане образовался не от связанных с коронавирусом ограничений, а от падения цен на нефть и необходимости выполнять майские указы президента России Владимира Путина. Перед регионами выставлены KPI по нацпроектам, в частности — по строительству дорог, поэтому республика в три раза увеличила расходы на дорожное хозяйство и «влетела» в дефицит, отметила эксперт.

Ранее в РЭУ им. Г.В. Плеханова спрогнозировали серьезные проблемы с исполнением бюджета в 2020 году в Татарстане.

