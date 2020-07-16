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За первую половину июля 140 человек без масок и перчаток высадили из общественного транспорта

13:47, 16.07.2020
За первую половину июля 140 человек без масок и перчаток высадили из общественного транспорта
Фото: realnoevremya.ru

За первую половину июля сотрудники Комитета по транспорту исполкома Казани выявили 1 831 нарушителя масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. 140 из них не захотели надеть средства индивидуальной защиты, и их пришлось высадить.

Сотрудники комитета ежедневно проводят рейды на крупных остановках. За первую половину июля проверено более 4 тыс. единиц подвижного состава на 80 остановках, говорится в сообщении комитета в официальной группе в соцсети.

В июне в Казани выявили 709 нарушителей перчаточно-масочного режима.

ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
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