Коронавирус «поправил» в Татарстане показатели онкозаболеваемости

Фото: Инна Серова

Рак прокрадется под прикрытием COVID?

О снижении заболеваемости раком на фоне пандемии коронавируса сообщили сегодня в татарстанском Минздраве на заседании Общественного совета ведомства. Его провели в рамках реализации пилотного проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан и общественного контроля за их исполнением по итогам за I полугодие 2020 года. Заседание прошло онлайн, в зале присутствовали лишь несколько докладчиков и журналистов, включая корреспондента «Реального времени».

Сообщение о том, что заболеваемость злокачественными новообразованиями в первом полугодии 2020-го оказалась на 0,5% ниже, чем за аналогичный период 2019 года, прозвучало из уст начальника организационно-методического отдела Республиканского онкодиспансера Камиля Шакирова. При этом он обратил внимание участников заседания, что улучшению статистики могла способствовать пандемия COVID-19: на время всеобщей самоизоляции приостановили диспансеризацию населения.

— Потом все это может сказаться, и я этого боюсь, — прокомментировал эту новость «Реальному времени» председатель Общественного совета при МЗ РТ Чингис Махмутов. — Ведь, как правило, именно во время диспансеризации выявляются первичные случаи заболевания.

Ну а помощь онкобольным оказывалась в этом году в полном объеме, так что улучшение другого показателя — смертности от рака — выглядит вполне закономерным. По словам Камиля Шакирова, смертность от новообразований, в том числе злокачественных, за 5 месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, снизилась в Татарстане на 2,5% (до 186,2 случая на 100 тысяч населения против 191,7 в 2019 году).



Расхлябанность на генетическом уровне

Замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов сообщил об основных итогах борьбы с распространением коронавирусной инфекции в первом полугодии. Отметив, что «наша республика одной из первых в стране получила опыт работы с такими пациентами», он сообщил, что сейчас в Татарстане коронавирусных больных принимают 35 медицинских организаций, где в общей сложности развернуто 4928 «ковидных» коек.

Минздрав заключил 18 госконтрактов на закупку в эти учреждения 7736 единиц медицинского оборудования, сообщил замминистра. Всего в оказании помощи заболевшим коронавирусом задействованы более 5900 медиков — 1905 врачей и более 4 тысяч сотрудников из числа среднего медицинского персонала.

— Мы, конечно, ощутили нагрузку на медработников «ковидных» госпиталей и решали проблему за счет того, что направляли туда врачей из независимых больниц и за счет переобучения работников, — сказал Фатихов. — Пандемия внесла существенные коррективы в работу медучреждений.

А вот на вопрос, поступивший позже дистанционно от одного из членов Общественного совета при Минздраве: «Отчего официальная статистика по заболевшим COVID намного ниже реальных цифр?» — отвечать взялся не Ильдар Фатихов, а Чингис Махмутов:



— У вас есть какие-то другие цифры? У нас их нет.

— Ладно бы только показатели занижали… Сильно упрощают меры защиты. Люди расслабились, особенно в части ношения масок и перчаток! — продолжал, однако, его оппонент.

— А по поводу людей, которые не осознают опасности пандемии, ведется постоянная работа, — возразил Махмутов. — К каждому милиционера не приставишь. У нас, я думаю, на генетическом уровне есть элемент расхлябанности.

Чем заманить доктора на работу

На заседании обсудили результаты борьбы с нехваткой медиков в госучреждениях в первом полугодии 2020 года.

Оказалось: на 1 июля укомплектованность поликлиник врачами составляет 6925 человек на 9846 штатных единиц. Потребность во врачах в Татарстане составила 1276 человек, из них в амбулаторно-поликлиническом звене — 870. Потребность в среднем медицинском персонале составила 732 человека, из них в амбулаторно-поликлиническом звене — 448 человек.

На 1 июля потребность во врачах в Татарстане составила 1276 человек, из них в амбулаторно-поликлиническом звене — 870

Изменить ситуацию планируется с помощью грантов правительства РТ, сумму которых в этом году планируют поднять с 500 до 800 тысяч рублей — в рамках этой программы рассчитывают привлечь не менее 120 специалистов. По программе предоставления единовременных компенсационных выплат «Земский доктор» и «Земский фельдшер» (от миллиона до полутора миллионов рублей для врача и от 500 до 750 тысяч рублей для фельдшера) в 2020 году запланировано предоставление выплат 85 врачам и 10 фельдшерам (программа стартовала в июне).

Молодым врачам, сообщила начальник отдела медицинского образования и аттестации Алсу Залялова, предоставляется ежемесячная надбавка в размере 1 794,5 рубля, выплачиваемая в первые три года непрерывной работы, и единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство — 21 534 рубля.

За I полугодие 2020 года такой государственной поддержкой обеспечены 358 молодых докторов, из них 31 специалисту выплачена единовременная денежная выплата и впервые назначена ежемесячная надбавка, 327 специалистам продолжено начисление надбавок во второй и третий год трудоустройства.

Инна Серова