Минздрав Татарстана объяснил, почему сообщения о новых смертях от коронавируса появляются не сразу

Замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на пресс-конференции рассказал, почему сообщения о новых смертях от COVID-19 появляются не сразу: например, человек умер еще в мае, а информация об этом появляется только сейчас.

«Есть несколько вариантов идентификации вируса. Есть при жизни — когда поставили диагноз по ПЦР. Есть — посмертно. Это целый набор технологий, методик работы с телом. Чтобы получить результат — это исследование, не идентичное обычному ПЦР-анализу. Это даже нельзя назвать задержкой. Это отлаженный механизм по проведению тех или иных последовательных исследований, поэтому на самом деле в этом нет ничего сверхъестественного. Кусочки тканей, специально прокрашенных, отправляются на исследование. Такие задержки допускаются», — сообщил замглавы Минздрава.

Сегодня оперштаб Татарстана сообщил, что от коронавируса умер еще один человек. Смерть наступила еще 23 мая. «Ввиду того, что это был сложный клинический случай, потребовалось проведение длительной патологоанатомической экспертизы с исследованием трупного материала. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция CОVID-19. Вирус идентифицирован», — отметили в оперштабе.

На данный момент в РТ от CОVID-19 умерли 26 человек.

