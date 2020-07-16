Девять футболистов «Сочи» заболели коронавирусом. Матч с «Тамбовом» не состоится

Матч 29-го тура чемпионата России по футболу «Тамбов» — «Сочи» отменен из-за коронавируса, сообщает официальный телеграм-канал Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сразу девять футболистов южной команды сдали положительные тесты на COVID-19. Результаты анализов стали известны в четверг перед проведением матча.

Клуб уже уведомил региональное управление Роспотребнадзора и ожидает дальнейших указаний ведомства. Однако встреча с «Тамбовом» точно проведена не будет. В качестве наказания за неявку на матч «Сочи» могут засчитать техническое поражение со счетом 0:3.

В случае победы «Тамбова» клуб из одноименного города сохранит прописку в РПЛ, набрав 31 очко.

Напомним, ранее из-за найденного у шести игроков коронавируса «Ростову» пришлось выставить игроков своей академии на матч РПЛ против «Сочи» (1:10). Встреча закончилась скандалом и обсуждалась по всему миру.