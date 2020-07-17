Эксперт сообщил, что Татарстан прошел пик эпидемии и находится в «желтой» зоне

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По официальной статистике, все регионы России прошли пик заболеваемости COVID-19 и сейчас находятся в стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

При этом в каждом регионе своя динамика распространения заболевания, пишет «РИА Новости». Так, в регионах, окрашенных зеленым цветом, фиксируется существенное снижение заболеваемости, желтым показаны регионы с медленным снижением, в светло-красных регионах положение удовлетворительное, ожидается снижение, красные регионы еще находятся в зоне сильной турбулентности.

Татарстан относится к «желтым регионам», уточнил Тавадян.

По данным на 16 июля, в Татарстане подтвердились 33 новых случая COVID-19. Всего в Татарстане зарегистрированы 5 126 случаев заболевания. Умерли 26 человек.

