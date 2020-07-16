Шествие «Бессмертного полка» в июле отменили

Организаторы сообщили об отмене проведения шествия «Бессмертного полка» 26 июля.

Решение о проведении мероприятия примут после нормализации эпидемиологической обстановки, передает ТАСС.

Вчера СМИ со ссылкой на источники рассказывали о возможном переносе акции из-за пандемии коронавируса и жары на осень. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают ничего о предложениях отложить марш «Бессмертный полк» на более поздний срок.