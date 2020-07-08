Главное о коронавирусе на 8 июля: Элвин Грей vs Роспотребнадзор, список мест, где вы скорее всего заразитесь

Две новые смерти в Татарстане



За последние сутки в Татарстане подтвердились 35 новых случаев коронавируса, все контактные. 16 человек госпитализированы, 19 лечатся дома. Большинство случаев — 15 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрирован только один случай.

На 8 июля в Татарстане зарегистрировано 4 858 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 3 705 человек, в том числе 66 — за минувшие сутки. Жертвами коронавируса в республике стали 20 человек.



В Татарстане подтвердились два смертельных случая от COVID-19.

Скончались жительница Верхнеуслонского района и житель Нижнекамского района.

Скончались жительница Верхнеуслонского района и житель Нижнекамского района. В Казани на входе в здание Министерства спорта Татарстана на улице Петербургской поставили кабину мгновенной дезинфекции.

В Альметьевске для посетителей открылся стадион «Городской», но из-за коронавируса заниматься там могут только бегуны и только при строгом соблюдении санитарных правил.



Замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов рассказал о том, как сфера ЖКХ справилась с пандемией коронавируса. По его словам, выручка поставщиков электроэнергии и воды упала.



Управление Роспотребнадзора представило свою версию причины привлечения к административной ответственности за нарушение самоизоляции известного татаро-башкирского певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей. Артист нашел в этой версии еще больше нестыковок, чем в первом письме.

Авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за пропавшие билеты

За последние сутки в России выявлено 6 562 новых случая коронавируса, выздоровел 8 631 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 700 792 человек, а выздоровевших — до 472 511.



Зафиксировано 173 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 10 667 человек.

Правительство России утвердило постановление о праве авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за рейсы, отмененные из-за коронавируса.

Фото Максима Платонова

Более 14 тысяч медиков России, заразившихся коронавирусом, получили единовременные страховые выплаты.

Около 275,7 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусом.



С улиц Ханты-Мансийска убрали скамейки — чтобы не допустить распространение болезни.

В Кремле заявили, что не знакомы с методологией опроса, который выявил во время пандемии коронавируса рост числа россиян, получающих меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Шоу Джереми Кларксона Grand Tour объявило о планах приехать в Россию и снять новый эпизод. Правда, пока никакой ясности по срокам нет. В апреле стало известно, что запланированные съемки Grand Tour в России отменены. Ведущие не смогли прилететь из-за пандемии коронавируса.

Один из основателей екатеринбургской рок-группы «Чайф», 61-летний Владимир Бегунов, заболел коронавирусом.

Фото Ильи Репина

Специалисты назвали места, где риск заражения коронавирусом особенно высок. Это помещения с плохой вентиляцией, общественный транспорт в часы пик, бары, рестораны и клубы.



Спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов заразился коронавирусом — он изолировался дома.

Правительство России утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний. «Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время борьбы с коронавирусом и доказал свою эффективность», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В ХМАО бесплатно раздадут лекарство для профилактики коронавируса людям, которые контактировали с заболевшими.



Спрос на велосипеды в мире подскочил

В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 11 830 885

человек, 544 215 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 2,99 млн человек. Далее идут Бразилия (1,67 млн), Индия (742,4 тыс.), Россия (693,2 тыс., данные не обновлены) и Перу (309,3 тыс.).

По количеству смертей лидируют США (131,5 тыс.), Бразилия (66,7 тыс.), Великобритания (44,5 тыс.), Италия (34,9 тыс.), Мексика (32 тыс.).

Фото facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения.

Президент Бразилии Жаир Болсонару на пресс-конференции сообщил, что у него положительный тест на коронавирус. Теперь бразильская Ассоциация прессы (ABI) планирует подать на него в суд за то, что он подверг журналистов риску заразиться.



Из-за пандемии коронавируса в мире сильно подскочил спрос на велосипеды. Представитель российского проекта в области развития велокультуры Let’s bike it! Владимир Кумов предположил, что основной причиной увеличения спроса на велосипеды стал страх людей заразиться коронавирусом в общественном транспорте.



Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. Он отметил, что «вспышка еще ускоряется».



В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса. Некоторым демонстрантам даже удалось проникнуть внутрь здания.

Фото: Global Look Press/Liu Qu

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время отправит миссию в Китай для установления источника происхождения коронавируса.

В ООН сообщили, что потребление мяса на душу населения может сократиться из-за пандемии коронавируса почти на 3% в 2020 году, что станет самым низким показателем с 2011 года.



Ученые института имени Фридриха Лёффлера обнаружили невосприимчивость некоторых видов домашнего скота к коронавирусной инфекции.



Число людей, живущих в крайней бедности, в 2020 году может возрасти до 71 млн из-за экономических последствий пандемии.

Дарья Пинегина