Из-за пандемии коронавируса в мире увеличился спрос на велосипеды

Из-за пандемии коронавируса в мире сильно подскочил спрос на велосипеды, об этом свидетельствуют данные о продажах в разных странах мира.

Представитель российского проекта в области развития велокультуры Let’s bike it! Владимир Кумов рассказал, что во многих веломагазинах практически разобрали прежние поставки. При этом в настоящее время наблюдаются сложности с новыми партиями, потому что многие производители велосипедов оказались не готовы к такому ажиотажу.

Кумов предположил, что основной причиной увеличения спроса на велосипеды стал страх людей заразиться, поскольку в России большинство ездят на работу на общественном транспорте.

Исследовательская компания NPD Group подсчитала, что уже в апреле в США уже продажи традиционных велосипедов, а также запчастей к ним, шлемов и других велоаксессуаров выросли сразу на 75% по сравнению с этим месяцем в прошлом году. В Великобритании рост спроса на велосипеды составил в апреле 60%, передают «Известия».

Майское исследование показало, что казанцы во время самоизоляции стали чаще интересоваться велосипедами. В столице Татарстана спрос на них вырос на 36%. Велосипеды в городе подорожали на 44%, их средняя цена достигла 10,7 тыс. рублей.

