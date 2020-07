Grand Tour Джереми Кларксона вновь попробует снять сюжет в России

Шоу Джереми Кларксона Grand Tour объявило о планах приехать в Россию и снять новый эпизод. Правда, пока никакой ясности по срокам нет.

В официальном твиттер-аккаунте шоу было опубликовано заявление, согласно которому скоро будет выпущен эпизод, снятый на Мадагаскаре, а далее авторы собирались отправиться в Россию.

«Да, мы хотели поехать в Россию.

Нет, мы не смогли (и все знают почему).

Да, мы попробуем снова.

Нет, мы не знаем когда.

Да, мы будем держать вас в курсе», — говорится в твите.

Yes, the next Special will land later this year.

Yes, it’s filmed in Madagascar and yes, there will be cars.

Yes, we wanted to go to Russia.

No, we couldn’t (we all know why).

Yes, we will try again.

No, we don’t know when.

Yes, we will keep you updated.#TheGrandTour