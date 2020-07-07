Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп направил в конгресс официальное уведомление о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения, сообщил сенатор-демократ Роберт Менендес в своем Twittere.



Он назвал решение Трампа, принятое в период пандемии коронавируса, «хаотичным и непоследовательным». Он посетовал на то, что выход из ВОЗ не защитит ни интересы США, ни жизни американцев. «Американцы останутся больны, а Америка будет в одиночестве», — написал Менендес.

Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве всех отношений между США и ВОЗ в конце мая.



Сегодня генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика. По его словам, вспышка «еще ускоряется».

