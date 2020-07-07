Правительство разрешило выдавать вместо денег за авиабилеты ваучеры

Правительство утвердило постановление, которым позволяется выдавать пассажирам вместо возврата средств за авиабилеты ваучеры.

Так, в случае чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а также при введении режима повышенной готовности, авиакомпания вправе отменить вылет и вернуть клиенту деньги.

Но если пассажир отказывается от перелета, то обязательство доставить его в пункт назначения, который указан в билете, перестает действовать.



При этом в течение трех лет с даты отправления рейса авиакомпания должна начислить стоимость билета на отмененный рейс «в счет оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам) и дополнительных услуг перевозчика».



Пассажир может использовать эту сумму частично или полностью. Если ее будет не хватать, клиент с ваучером может доплатить недостающие средства.



То есть, пассажир может приобрести новый билет по любому направлению на потраченную ранее сумму. Эти деньги также можно направить на оплату других услуг авиакомпании. При этом по истечении трех лет перевозчик должен будет вернуть пассажиру деньги.

Некоторым категориям граждан разрешается получить эти средства раньше указанного срока. Среди них — инвалиды первой или второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, лица, сопровождающее инвалида первой группы или ребенка-инвалида второй группы, многодетные семьи.