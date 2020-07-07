В Татарстане подтвердились два смертельных случая COVID-19

В Татарстане подтвердились два смертельных случая от COVID-19.

2 июня 66-летнюю жительницу Верхнеуслонского района доставили в РКБ бригадой скорой помощи. В тот же день ее госпитализировали в Городскую клиническую больницу №16 Казани с двухсторонней полисегментарной пневмонией. В республиканском оперштабе заметили,что у женщины имелись хронические заболевания. 18 июня в связи с нарастающей дыхательной недостаточностью пациентку перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Смерть наступила 29 июня в результате остановки кровообращения.



29 июня в НЦРМБ госпитализировали жителя Нижнекамского района с коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19. Болезнь осложнялась вирусной пневмонией средней степени тяжести. Помимо этого, у него имелись сердечно-сосудистые заболевания. Мужчина скончался 6 июля.

В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомического исследования, сообщили в оперштабе Татарстана.

Таким образом, от коронавирусной инфекции в Татарстане скончались 20 человек. По состоянию на 7 июля в республике зарегистрировано 4 823 случая COVID-19.

