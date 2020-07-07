В Альметьевске для посетителей открыли стадион

Сегодня, 7 июля, в Альметьевске для посетителей открылся стадион «Городской».

Пока что спортивный объект возобновил работу в ограниченном режиме — заниматься там могут только бегуны, пишет «Знамя труда».

Горожан при посещении стадиона просят соблюдать санитарно-эпидемиологические меры из-за пандемии коронавируса. Так, на стадионе необходимо помнить о социальной дистанции, иметь при себе средства индивидуальной защиты, а также личную бутылку для питья.

Спортобъект работает с восьми утра до восьми вечера.



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