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В Альметьевске для посетителей открыли стадион

22:46, 07.07.2020
В Альметьевске для посетителей открыли стадион
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня, 7 июля, в Альметьевске для посетителей открылся стадион «Городской».

Пока что спортивный объект возобновил работу в ограниченном режиме — заниматься там могут только бегуны, пишет «Знамя труда».

Горожан при посещении стадиона просят соблюдать санитарно-эпидемиологические меры из-за пандемии коронавируса. Так, на стадионе необходимо помнить о социальной дистанции, иметь при себе средства индивидуальной защиты, а также личную бутылку для питья.

Спортобъект работает с восьми утра до восьми вечера.

В Татарстане стартовал новый туристический веломаршрут «Путь Державина». Участники велопробега из Казани доехали до поселка Семрук в Лаишевском районе.

ОбществоСпорт Татарстан
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