В ВОЗ заявили, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса в мире еще не достигла своего пика.

Он отметил, что «вспышка еще ускоряется». По словам главы ВОЗ, в начале эпидемии в мире за 12 недель выявили 400 тыс. случаев заражения коронавирусом. Теперь же аналогичное количество случаев выявили лишь за выходные.

Сейчас во всем мире зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения, более 535 тыс. человек скончались, привел цифры Гебрейесус.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан обратил внимание на то, что в июне наблюдается большой прирост новых случаев, но при этом «кривая по количеству смертей немного запаздывает, она не повторяет кривую по случаям заражения», передает ТАСС.

Сегодня оперштаб Татарстана сообщил о двух подтвержденных смертях от коронавирусной инфекции в республике.