В Минстрое Татарстана рассказали, как пандемия COVID-19 отразилась на сфере ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов рассказал о том, как сфера ЖКХ справилась с пандемией коронавируса. По его словам, выручка поставщиков электроэнергии и воды упала.

Причиной этому послужила приостановка предприятий, потреблявших значительную долю ресурсов.

В то же время вся инфраструктура работала даже интенсивнее, чем обычно. Большинство людей находились дома и их потребление выросло, пояснил замминистра.

Ранее сообщалось, что в Татарстане одни из самых низких платежей за ЖКУ в России.