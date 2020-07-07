В Минстрое Татарстана рассказали, как пандемия COVID-19 отразилась на сфере ЖКХ
Замглавы Минстроя Татарстана Алексей Фролов рассказал о том, как сфера ЖКХ справилась с пандемией коронавируса. По его словам, выручка поставщиков электроэнергии и воды упала.
Причиной этому послужила приостановка предприятий, потреблявших значительную долю ресурсов.
В то же время вся инфраструктура работала даже интенсивнее, чем обычно. Большинство людей находились дома и их потребление выросло, пояснил замминистра.
Ранее сообщалось, что в Татарстане одни из самых низких платежей за ЖКУ в России.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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