В Кремле ответили на данные о падении доходов россиян в период пандемии

В Кремле заявили, что не знакомы с методологией опроса, который выявил рост числа россиян, получающих меньше 15 тысяч рублей в месяц.

Исследование проводили компания «Росгосстрах Жизнь» совместно с центром социального проектирования «Платформа». Его результаты показали, что доля россиян с низкими доходами выросла почти наполовину.

«Я бы осторожно ответил, что мы не знаем методологии подсчета, выборка не самая большая, на основе такой выборки делать выводы по федеральному уровню некорректно. В остальном мы просто не знакомы с таким исследованием», — передает РБК слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он добавил, что сейчас практически все программы развития страны, в том числе нацпроекты, направлены на ликвидацию бедности.



Проведенный опрос компании «Росгосстрах Жизнь» показал, что за время пандемии доля россиян с месячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1 до 44,6%. Также выросла и доля крайне бедного населения — живущих менее чем на 5 тыс. руб. в месяц.



Татарстан занял десятое место в рейтинге по уровню доходов населения. Такие результаты представило «РИА Новости» на основе данных Росстата. Доля татарстанцев, живущих за чертой бедности, в 2019 году составляет 6,9%. При этом 0,8% живет за чертой крайней бедности.

