Новости общества

15:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

У Минспорта Татарстана поставили кабину мгновенной дезинфекции — фото

14:35, 07.07.2020
У Минспорта Татарстана поставили кабину мгновенной дезинфекции — фото
Фото: realnoevremya.ru

В Казани у здания Министерства спорта Татарстана на улице Петербургской поставили кабину мгновенной дезинфекции. Фотографию в редакцию «Реального времени» прислал читатель.

20 июня президенту Татарстана Рустаму Минниханову показали кабину-обеззараживатель. Устройство за 5—7 секунд обеззараживает поверхность тела человека, входящего в кабину.

В резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огареве и в Кремле поставили три дезинфицирующих туннеля. Подобные устройства сейчас появляются во многих городах России, например в Москве.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем