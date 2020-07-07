У Минспорта Татарстана поставили кабину мгновенной дезинфекции — фото

В Казани у здания Министерства спорта Татарстана на улице Петербургской поставили кабину мгновенной дезинфекции. Фотографию в редакцию «Реального времени» прислал читатель.

20 июня президенту Татарстана Рустаму Минниханову показали кабину-обеззараживатель. Устройство за 5—7 секунд обеззараживает поверхность тела человека, входящего в кабину.

В резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огареве и в Кремле поставили три дезинфицирующих туннеля. Подобные устройства сейчас появляются во многих городах России, например в Москве.