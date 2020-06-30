Главное о коронавирусе на 30 июня: Сабантуй онлайн и антиковидное ожерелье от NASA

В Татарстане Сабантуй пройдет онлайн и, возможно, не проиндексируют зарплаты чиновников

За последние сутки в Татарстане подтвердился 41 новый случай коронавируса, все контактные. 25 человек госпитализированы, 16 лечатся дома. Большинство случаев — 26 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрировали только один случай.

На 30 июня в Татарстане зарегистрировано 4 555 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3 410 человек, в том числе 48 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 129 человек.

Смертельных случаев — 16. Вчера оперштаб сообщил о новой смерти от коронавируса в Набережных Челнах.

Глава комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарстана Леонид Якунин предложил не поднимать зарплаты госслужащим в 2020 году. Он объяснил, что в этом году на Россию обрушились финансовый кризис из-за падения цен на нефть и пандемия коронавируса.

В этом году татарский народный праздник «Сабантуй» в Татарстане пройдет только онлайн. В этом году датой праздника стала суббота, 4 июля.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков объяснил, почему в республике фиксируется низкая смертность от COVID-19. По его словам, весь комплекс мер, который приводил в действие Минздрав, возымел свое действие.



Сегодня в Татарстане завершается отбор проб на коллективный иммунитет и их доставка на исследование. Исследовать пробы начнут 1 июля. Людям, прошедшим отбор крови, результаты будут сообщать по итогам исследования с 1 по 10 июля.

Казанский детский лагерь «Заречье» готов принять первую смену. Заселение детей и работников произойдет 1 июля. При проявлении признаков коронавируса ребенка будут отправлять в карантинное отделение.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, как контролируется соблюдение режима самоизоляции пожилыми гражданами. Так, работодатель ограничивает выход пенсионеров на работу.



Мэр Казани Ильсур Метшин выразил беспокойство из-за неправильного ношения масок: «Только вышли на плато, но профилактическую работу нужно [выводить] на новый уровень. Надо напомнить, потому что люди расслабились! Понятно, лето, настроение другое, но вирус не расслабился. И мы тоже не сдаемся, продолжаем совместную работу».

Русфонд приобрел для больниц Татарстана оборудование на 5 млн рублей.

В России анонсировали открытие кинотеатров

За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса, выздоровели 9 220 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 647 849 человек, а выздоровевших — до 412 650 человек

Зафиксировано 154 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 9 320 человек.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил волонтера Светлану Анурьеву. Девушка из Ульяновской области помогала в условиях пандемии коронавируса, несмотря на онкозаболевание.



Высшая школа экономики сообщила, что погибших от коронавируса в России могло быть на 80 — 84 тысячи человек больше, если бы не самоизоляция, маски и удаленная работа.

Всероссийская перепись населения, которую перенесли из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года. Изначально ее планировалось провести в октябре 2020 года.

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко допустил, что коронавирус может передаваться при купании в пресной воде.

С 15 июля в России анонсировали открытие кинотеатров. Опрошенные «Реальным временем» представители кинопрокатной индустрии выразили сомнение в том, что кинозалам удастся открыться, даже если власти выпустят соответствующее постановление.



Главa Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал, что новый учебный год в российскиx школаx начнется в обычном режимe 1 сентября. При этом в учебных заведенияx будут усилены меры эпидемиологической защиты.

Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил «РИА Новости», что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания. Их испытывают на четырех видах животных.



У почти половины россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ.

Центр «Вектор» Роспотребнадзора выделил более 100 штаммов нового коронавируса.

В Забайкалье управление Роспотребнадзора выявило случаи заражения коронавирусом среди военнослужащих, которые участвовали в подготовке к параду Победы в Чите.

В мире — пирожные в виде модели коронавируса и бесполезные лекарства

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 10 302 867 человек, 505 518 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 2,5 млн человек. Далее идут Бразилия (1,3 млн человек), Россия (640,2 тыс., данные не обновлены), Индия (566,8 тыс.) и Великобритания (313,4 тыс.).

По количеству смертей лидируют США (126,1 тыс.), Бразилия (58,3 тыс.), Великобритания (43,6 тыс.), Италия (34,7 тысячи), Франция (29,8 тыс.).

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пандемия коронавируса в мире длится уже полгода и пока до завершения кризиса еще далеко.

Вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев заразился коронавирусом. Он продолжает работу в удаленном режиме, а само заболевание протекает в легкой форме.

У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева диагностировали двустороннюю пневмонию. Из СИЗО бывшего главу государства доставили в больницу, тест на коронавирус оказался отрицательным.

В Таиланде появились в продаже пирожные в виде модели коронавируса. Пирожное состоит из двух сложенных вместе традиционных для Таиланда мягких полусферических корзиночек из рисовой муки с запеченным в них кокосовым молоком. Пирожное также получило «корону» из жареной тыквенной, картофельной и тапиоковой соломки, что придало ему вид известной всем в мире модели коронавируса.

Японская фармацевтическая компания AnGes Inc. начала первые в стране клинические испытания на людях вакцины от нового коронавируса.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработало антикоронавирусное ожерелье — оно вибрирует каждый раз, когда его хозяин пытается дотронуться до лица. Его будут печатать на 3D-принтере.

Британские ученые заявили, что комбинация препаратов лопинавир и ритонавир бесполезна для лечения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит на будущей неделе группу специалистов в Китай для выяснения происхождения коронавируса.

Дарья Пинегина