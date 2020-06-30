Главное о коронавирусе на 30 июня: Сабантуй онлайн и антиковидное ожерелье от NASA
В Татарстане Сабантуй пройдет онлайн и, возможно, не проиндексируют зарплаты чиновников
За последние сутки в Татарстане подтвердился 41 новый случай коронавируса, все контактные. 25 человек госпитализированы, 16 лечатся дома. Большинство случаев — 26 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрировали только один случай.
На 30 июня в Татарстане зарегистрировано 4 555 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 3 410 человек, в том числе 48 за минувшие сутки. На лечении остаются 1 129 человек.
Смертельных случаев — 16. Вчера оперштаб сообщил о новой смерти от коронавируса в Набережных Челнах.
- Глава комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарстана Леонид Якунин предложил не поднимать зарплаты госслужащим в 2020 году. Он объяснил, что в этом году на Россию обрушились финансовый кризис из-за падения цен на нефть и пандемия коронавируса.
- В этом году татарский народный праздник «Сабантуй» в Татарстане пройдет только онлайн. В этом году датой праздника стала суббота, 4 июля.
- Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков объяснил, почему в республике фиксируется низкая смертность от COVID-19. По его словам, весь комплекс мер, который приводил в действие Минздрав, возымел свое действие.
- Сегодня в Татарстане завершается отбор проб на коллективный иммунитет и их доставка на исследование. Исследовать пробы начнут 1 июля. Людям, прошедшим отбор крови, результаты будут сообщать по итогам исследования с 1 по 10 июля.
- Казанский детский лагерь «Заречье» готов принять первую смену. Заселение детей и работников произойдет 1 июля. При проявлении признаков коронавируса ребенка будут отправлять в карантинное отделение.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, как контролируется соблюдение режима самоизоляции пожилыми гражданами. Так, работодатель ограничивает выход пенсионеров на работу.
- Мэр Казани Ильсур Метшин выразил беспокойство из-за неправильного ношения масок: «Только вышли на плато, но профилактическую работу нужно [выводить] на новый уровень. Надо напомнить, потому что люди расслабились! Понятно, лето, настроение другое, но вирус не расслабился. И мы тоже не сдаемся, продолжаем совместную работу».
- Русфонд приобрел для больниц Татарстана оборудование на 5 млн рублей.
В России анонсировали открытие кинотеатров
За последние сутки в России выявлено 6 693 новых случая коронавируса, выздоровели 9 220 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 647 849 человек, а выздоровевших — до 412 650 человек
Зафиксировано 154 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 9 320 человек.
- Президент России Владимир Путин посмертно наградил волонтера Светлану Анурьеву. Девушка из Ульяновской области помогала в условиях пандемии коронавируса, несмотря на онкозаболевание.
- Высшая школа экономики сообщила, что погибших от коронавируса в России могло быть на 80 — 84 тысячи человек больше, если бы не самоизоляция, маски и удаленная работа.
- Всероссийская перепись населения, которую перенесли из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года. Изначально ее планировалось провести в октябре 2020 года.
- Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко допустил, что коронавирус может передаваться при купании в пресной воде.
- С 15 июля в России анонсировали открытие кинотеатров. Опрошенные «Реальным временем» представители кинопрокатной индустрии выразили сомнение в том, что кинозалам удастся открыться, даже если власти выпустят соответствующее постановление.
- Главa Минпросвещения Сергей Кравцов пообещал, что новый учебный год в российскиx школаx начнется в обычном режимe 1 сентября. При этом в учебных заведенияx будут усилены меры эпидемиологической защиты.
- Гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил «РИА Новости», что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания. Их испытывают на четырех видах животных.
- У почти половины россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ.
- Центр «Вектор» Роспотребнадзора выделил более 100 штаммов нового коронавируса.
- В Забайкалье управление Роспотребнадзора выявило случаи заражения коронавирусом среди военнослужащих, которые участвовали в подготовке к параду Победы в Чите.
В мире — пирожные в виде модели коронавируса и бесполезные лекарства
В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 10 302 867 человек, 505 518 умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 2,5 млн человек. Далее идут Бразилия (1,3 млн человек), Россия (640,2 тыс., данные не обновлены), Индия (566,8 тыс.) и Великобритания (313,4 тыс.).
По количеству смертей лидируют США (126,1 тыс.), Бразилия (58,3 тыс.), Великобритания (43,6 тыс.), Италия (34,7 тысячи), Франция (29,8 тыс.).
- Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пандемия коронавируса в мире длится уже полгода и пока до завершения кризиса еще далеко.
- Вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев заразился коронавирусом. Он продолжает работу в удаленном режиме, а само заболевание протекает в легкой форме.
- У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева диагностировали двустороннюю пневмонию. Из СИЗО бывшего главу государства доставили в больницу, тест на коронавирус оказался отрицательным.
- В Таиланде появились в продаже пирожные в виде модели коронавируса. Пирожное состоит из двух сложенных вместе традиционных для Таиланда мягких полусферических корзиночек из рисовой муки с запеченным в них кокосовым молоком. Пирожное также получило «корону» из жареной тыквенной, картофельной и тапиоковой соломки, что придало ему вид известной всем в мире модели коронавируса.
- Японская фармацевтическая компания AnGes Inc. начала первые в стране клинические испытания на людях вакцины от нового коронавируса.
- Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработало антикоронавирусное ожерелье — оно вибрирует каждый раз, когда его хозяин пытается дотронуться до лица. Его будут печатать на 3D-принтере.
- Британские ученые заявили, что комбинация препаратов лопинавир и ритонавир бесполезна для лечения коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит на будущей неделе группу специалистов в Китай для выяснения происхождения коронавируса.
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