В Минздраве Татарстана объяснили низкую смертность от COVID-19 в республике

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков объяснил, почему в республике фиксируется низкая смертность от COVID-19.

«С самого начала было понятно, что бороться надо было не против COVID-19, а за здоровье пациентов, вне зависимости от того, чем они болеют. И этот выбор был обоснован, практика подтверждает, что это было правильно. Основной удар на себя приняли крупнейшие учреждения, укомплектованные специалистами (РКБ, 7-я горбольница, РКИБ), набирался пул людей-специалистов, независимо от того, где их основное место работы. Был хорошо укомплектован пул технических средств. Совершенствовались многие процессы», — рассказал он.

Жаворонков добавил, что сейчас каждый день продолжаются виртуальные обходы, на котором медики обсуждают состояние пациентов, где бы они ни лежали, вырабатывается четкая тактика по каждому пациенту.

«Шла консолидация всего медицинского сообщества — оперативно все обсуждалось. Весь комплекс мер, который приводил в действие Минздрав, возымел свое действие, и благодаря этому в республике от COVID-19 смертность низкая», — подытожил он.

Сейчас в Татарстане для больных коронавирусной инфекцией развернули 34 госпиталя, общий коечный фонд составляет 4 728 коек. По словам Жаворонкова, есть значительный люфт, не все койки заполнены. Наибольшая заполняемость наблюдается в тех госпиталях, где идет высокотехнологичное лечение, а наименьшая — там, где люди идут на долечивание.

За последние сутки в Татарстане подтвердились 42 новых случая COVID-19. Всего в республике зарегистрированы 4 514 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 362 человека, в том числе 53 за минувшие сутки. От COVID-19 скончались 15 человек.

