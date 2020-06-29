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Всероссийскую перепись населения проведут в апреле следующего года

16:46, 29.06.2020

Всероссийская перепись населения, которую перенесли из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года.

Глава Росстата Павел Малков уточнил, что правительство уже подписало соответствующее постановление.

Он отметил, что это вполне комфортный срок, поскольку ведомство успеет подготовиться и провести информационную кампанию, пишет ТАСС.

Перепись изначально планировалось провести в октябре 2020 года.

В апреле в Росстате предложили провести перепись населения в следующем году. А новые сроки предлагалось определить правительству страны.

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