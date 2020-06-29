Всероссийскую перепись населения проведут в апреле следующего года
Всероссийская перепись населения, которую перенесли из-за пандемии коронавируса, состоится в апреле 2021 года.
Глава Росстата Павел Малков уточнил, что правительство уже подписало соответствующее постановление.
Он отметил, что это вполне комфортный срок, поскольку ведомство успеет подготовиться и провести информационную кампанию, пишет ТАСС.
Перепись изначально планировалось провести в октябре 2020 года.
В апреле в Росстате предложили провести перепись населения в следующем году. А новые сроки предлагалось определить правительству страны.ОбществоВласть
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