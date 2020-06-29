Даже если кинотеатрам Татарстана разрешат открыться 15 июля, им будет нечего показывать?

Фото: Максим Платонов

Правительство Мишустина ждет «периода возрождения» сферы развлечений

Сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал открытие кинотеатров в России уже 15 июля. На совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным он выразил надежду, что после трехмесячного карантинного простоя досуговую отрасль ждет настоящий «период возрождения». Только, по предварительным подсчетам, российские кинопрокатчики потеряли уже порядка 40 млрд рублей.

Разговоры о возможном запуске кинозалов ходили с середины июня, когда министр культуры Ольга Любимова охотно комментировала возможное послабление ограничительных мер для спортивных и культурных объектов. С июня практически по всей России открылись музеи и заповедники, вся киноиндустрия ждала скорого указа о запуске работы кинозалов, так что сюрпризом заявление Чернышенко ни для кого не стало. «Все это активно обсуждалось в профильных журналах и блогах, Минкульт вел переговоры с Роспотребнадзором». Это подтвердили собеседники «Реального времени», знакомые с ситуацией.

На совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным Чернышенко выразил надежду, что после трехмесячного карантинного простоя досуговую отрасль ждет настоящий «период возрождения». Фото government.ru

В предписании Роспотребнадзора об открытии кинозалов, изданном еще месяц назад, несколько десятков требований, которые обязаны соблюдать кинопрокатчики. Среди них:

рассадка зрителей не менее чем в метре друг от друга (то есть через 1—2 кресла), за исключением семей, проживающих вместе;

постоянная дезинфекция помещения (пола, стен, ручек сидений и дверей);

обработка рук зрителей санитайзерами;

расширение расписания киносеансов — промежуток между ними должен быть не менее 30 минут, для того чтобы персонал успел проветрить и провести дезинфекцию кинозала.

Казанский Кремль на запуск кинотеатров пока добро не давал

Как уже неоднократно повторял Михаил Мишустин и члены российского правительства, в период пандемии были значительно расширены права региональных властей и области их ответственности, в частности, именно на откуп регионам оставили все решения по линии послабления карантинных мер. Поэтому точные даты открытия кинотеатров в каждом конкретном регионе страны будут выбираться и озвучиваться индивидуально в зависимости от эпидемиологической обстановки, в том числе и в Татарстане.

— Кинотеатр — это развлекательный объект с массовым посещением людей, и он приравнивается к другим таким же объектам — аквапаркам, торговым центрам, массовым мероприятиям. Поэтому рассмотрение вопроса их открытия будет только на третьем этапе. Вопрос об этом будет рассмотрен после того, как будут достигнуты показатели, позволяющие перейти на третий этап, — а это, в свою очередь, будет понятно только после 10 июля, — заявила сегодня замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, комментируя «Реальному времени» перспективу запуска кинозалов в республике.

Как уже не раз повторяли в татарстанском Роспотребнадзоре, республика только что вступила во второй этап снятия ограничений — с 29 июня получили разрешение «вернуться к жизни» магазины непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом и детские летние лагеря.

— Сейчас мы находимся на втором этапе и пока будем жить в этих условиях, — еще раз подчеркнула Авдонина, отвечая на вопросы журналистов.

«Если нет иностранных хороших фильмов, то бессмысленно что-либо делать»

Опрошенные «Реальным временем» представители кинопрокатной индустрии выразили сомнение в том, что кинозалам удастся открыться, даже если татарстанские власти выпустят соответствующее постановление. Несмотря на то, что обеспечить необходимые санитарные требования в залах вполне реально, есть еще ряд сложностей, мешающих прокатчикам. Например, это массовые переносы громких релизов на конец лета и осень и более активное сотрудничество производителей кино с онлайн-площадками, на которых многие и «прокатывают» свои фильмы.

— Думаю, что все-таки 15 июля кинотеатры не откроются. Сложность в том, что не с чем работать: хорошие иностранные релизы переносятся на осень. Если вы знаете, фильм «Довод» Кристофера Нолана, который все ждали, перенесен из-за того, что в США опять вспышка произошла. «Мулан» кинокомпании «Дисней» тоже был перенесен. Сначала у «Довода» была дата 16 июля, потом 30 июля, сейчас уже 12 августа, а «Мулан» — вообще где-то в сентябре. Самые большие рынки — это Штаты и Китай, но и в Китае тоже не очень пока с эпидобстановкой, — рассказал «Реальному времени» директор муниципального кинозала в казанском ДК Ленина Александр Ишимов.

Отечественные продюсеры, представляющие проекты Минкульта РФ и Фонда кино, релизы новых картин тоже пока приостановили. Фильмы от независимых кинопроизводителей есть, но, к сожалению, внушительная часть из них уже размещена в Сети — на интернет-площадках и в онлайн-кинотеатрах. Работать с таким, уже «засвеченным», а тем более авторским продуктом кинотеатрам будет крайне сложно, отмечают эксперты.

Получить оперативный комментарий представителей сетевых кинотеатров «Реальному времени» не удалось: рекламные и маркетинговые отделы сетевиков «замолкли» и перестали выходить на связь еще три месяца назад, с введением строгого карантина. В настоящее время на звонки не отвечают ни федеральные, ни местные справочные службы кинотеатров Казани, телефоны переведены в режим автоответчика. По словам Александра Ишимова, сетям, ориентированным в первую очередь на прибыль, будет непросто открыться.

— Сетевым кинотеатрам надо платить зарплату сотрудникам, и если нет иностранных хороших фильмов, то бессмысленно что-либо делать, — предположил он. — Кинотеатральная индустрия будет долго восстанавливаться. В любом случае восстанавливать работу нужно — если сейчас мы не возобновим показ, зритель к нам будет долго возвращаться. Ситуация все равно будет решаться не здесь и не сейчас, и не мной: сложностей очень много, и нюансов в кинопоказе тоже очень много.

Ирада Аюпова: «Зритель уже изголодался по культуре»

— Буквально в воскресенье Министерство культуры собирало запросы с регионов о том, какие планы по открытию кинотеатров. Пока мы ждем федерального центра, — пояснила в беседе с «Реальным временем» министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. — Конечно, я поддержу открытие кинотеатров в республике, если эпидемиологическая обстановка будет позволять, а кинотеатры будут строго соблюдать все меры безопасности — по рассадке и антисептической обработке. Зритель уже изголодался по коммуникации, культуре, и сами кинотеатры, уверена, очень ждут открытия.

Министр напомнила, что большая часть кинозалов в республике, как и по всей России — коммерческие, в основном это крупные работодатели, которым необходимо содержать штат и получать прибыль. А значит, нужно еще и убедиться, что всем им по силам выполнять все предписания Роспотребнадзора с точки зрения ресурсов. «Выход из кризиса для киносетей в любом случае простым и быстрым вряд ли будет», — заключила Ирада Аюпова.

Ольга Голыжбина