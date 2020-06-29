В Татарстане зарегистрировали новый случай смерти от коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На прошлой неделе в Набережных Челнах скончался пациент, который стал 16-м погибшим в Татарстане в результате заражения коронавирусом.

Местный житель 1957 года рождения был госпитализирован в инфекционную больницу Челнов 22 июня, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

У пациента была диагностирована тяжелая форма двусторонней внебольничной пневмонии. Он имел хронические заболевания и высокий риск сердечно-сосудистых осложнений.

Умер мужчина 25 июня в результате тромбоэмболии легочной артерии на фоне новой коронавирусной инфекции. Причина смерти установлена в результате экспертизы. Вирус идентифицирован.