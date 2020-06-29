В казанском детском лагере рассказали, чем будут отличаться смены «ковидного» года — видео

Казанский детский лагерь «Заречье» уже готов принять первую смену. Заселение детей и работников произойдет 1 июля, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В первую смену в лагере заселятся 200 детей.

Начальник лагеря Константин Крайнов рассказал, что при проявлении признаков коронавируса ребенок будет отправляться в карантинное отдедение. Далее работники лагеря сообщат о произошедшем родителям. Те могут приехать и забрать возможного больного. Если же они не смогут прибыть, сотрудники вызовут скорую.

В комнаты будут заселять вдвое меньше детей, а в столовых за один стол смогут садиться только трое детей, проживающих в одной комнате.

Напомним, что в субботу кабмин Татарстана разрешил начать работу детских оздоровительных лагерей с 29 июня.