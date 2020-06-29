Авдонина рассказала, как следят за тем, чтобы пожилые люди соблюдали режим самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, как контролируется соблюдение режима самоизоляции пожилыми гражданами.

В первую очередь она заметила, что режим самоизоляции для лиц старше 65 лет должен сохраняться на всех этапах, включая третий. «В постановлении кабмина это прописано, потому что это группа риска. И благодаря тому, что мы удержали эту ситуацию, у нас уровни заболеваемости гораздо ниже, чем на ряде других территорий, где эта мера была необязательной», — пояснила Авдонина.

Она рассказала, как власти следят за тем, чтобы пожилые люди соблюдали режим самоизоляции и по возможности оставались дома.

«Во-первых, это ответственность работодателя, который ограничивает его выход на работу. Гражданин оповещает работодателя о том, что он находится на самоизоляции и получает больничный лист. Контролируют это и органы МВД (обзвон этих лиц и проверка того, дома они или нет). Но эти люди все-таки более ответственные, чем молодое поколение, и думаю, они большей частью не сторонники нарушать этот режим», — ответила Авдонина на вопрос «Реального времени».