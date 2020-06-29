Участникам проекта по выявлению коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане результаты пришлют по телефону или в мессенджерах

Завтра последний день отбора проб на коллективный иммунитет и их доставки на исследование, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, кровь предстоит отцентрифугировать, на это все нужно время. Накладок в части отбора и доставки проб не возникло, поскольку население активно отозвалось на эту акцию по тестированию.

Исследовать пробы начнут 1 июля. Людям, прошедшим отбор крови, результаты будут сообщать по итогам исследования с 1 по 10 июля — либо на электронную почту, либо по телефону, либо на мессенджеры, рассказала она.

В Татарстане антитела к коронавирусной инфекции выявлены у 5% от всех, кто сделал соответствующий тест.

