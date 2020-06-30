Коронакризис может заставить Татарстан не повышать зарплаты чиновникам в этом году

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Не поднимать зарплаты госслужищим в 2020 году предложил глава комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонид Якунин. Он объяснил, что в этом году на Россию обрушились финансовый кризис из-за падения цен на нефть и пандемия коронавируса.

Чиновникам не поднимали зарплаты уже 2 года, и теперь Якунин предложил отложить индексацию и в этом году, пишет «Коммерсантъ». С 2021 года она может возобновиться, передает «Коммерсантъ».

Ранее глава Минфина Татарстана уже сообщал, что республика за 5 месяцев недосчиталась по налогам около 32 млрд рублей.