Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера из Ульяновска
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым скончавшаяся волонтер Светлана Анурьева посмертно награждается орденом Пирогова. Девушка из Ульяновской области помогала в условиях пандемии коронавируса несмотря на свое онкозаболевание.
Девушка, которой было 19 лет, награждена «за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией», говорится в документе.
На прошлой неделе участники акции «Мы вместе» обратились к президенту страны с просьбой отметить самоотверженность Анурьевой.
Напомним, что ордена Пирогова и медали Луки Крымского удостоились также более 100 медработников из Татарстана.ОбществоВласть
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