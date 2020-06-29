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Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера из Ульяновска

21:29, 29.06.2020
Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера из Ульяновска
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым скончавшаяся волонтер Светлана Анурьева посмертно награждается орденом Пирогова. Девушка из Ульяновской области помогала в условиях пандемии коронавируса несмотря на свое онкозаболевание.

Девушка, которой было 19 лет, награждена «за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией», говорится в документе.

На прошлой неделе участники акции «Мы вместе» обратились к президенту страны с просьбой отметить самоотверженность Анурьевой.

Напомним, что ордена Пирогова и медали Луки Крымского удостоились также более 100 медработников из Татарстана.

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