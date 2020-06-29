Сабантуй-2020 пройдет только онлайн по всему Татарстану

Фото: Максим Платонов

Указ президента

Сегодня, 29 июня, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ «О проведении татарского народного праздника «Сабантуй». В этом году датой праздника становится суббота, 4 июля 2020 года.

Кабмину и Министерству культуры Татарстана совместно с главами муниципальных образований республики предписывается организовать проведение мероприятий, приуроченных к празднику, —

«в форме, обеспечивающей соблюдение ограничительных мер, установленных на территории Республики Татарстан в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции».



Напомним, что уже было решено не проводить Сабантуй в крупных городах и населенных пунктах республики, чтобы не рисковать здоровьем граждан.

Было решено не проводить Сабантуй в крупных городах и населенных пунктах республики. Фото Олега Тихонова

«Сохраняются большие риски, поэтому принято решение, согласно которому мы не будем проводить Сабантуй в городах, районных центрах и крупных поселениях. Но в сельских населенных пунктах мы разрешаем его проведение, если будет принято соответствующее решение местных органов власти и с учетом мнения населения», — цитировала тогда Минниханова его пресс-служба.

Глава республики подчеркивал, что Сабантуй — сельский праздник:

«Небольшие мероприятия очень важны. День мы определили — 4 июля. Если на то будет воля населенного пункта — мы такие мероприятия разрешаем проводить. Но с учетом норм и требований Роспотребнадзора».



Лилия Галимова: «Скорее всего, приоритетным будет проведение в онлайн-формате»

Однако буквально сегодня днем на пресс-конференции заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина напоминала о том, что массовые мероприятия будут разрешены только после перехода республики на третий этап ограничений. В свою очередь, этот вопрос будет рассматриваться только начиная с 10 июля (когда пройдут положенные две недели после перехода на второй) — специалисты оценят объективные количественные показатели, позволяющие такой переход.

Таким образом, остается открытым вопрос о том, можно ли будет проводить Сабантуй в деревнях и селах республики. В этом свете формулировка «в форме, обеспечивающей соблюдение ограничительных мер» может означать в том числе и организацию праздника онлайн — как, например, случилось с фестивалем «Каравон», проведенным в мае.

Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента Татарстана, прокомментировала ситуацию «Реальному времени»:

— Скорее всего, более приоритетным будет проведение в онлайн-формате. Сейчас этот вопрос прорабатывается. В самые ближайшие дни будет больше подробностей на этот счет. В любом случае самой главной задачей, которую ставит президент, остается обеспечение безопасности людей.

В ответ на вопрос о том, действительно ли очное проведение сталкивается с противоречием перехода (или, вернее, неперехода) на третий этап снятия ограничений, Галимова ответила:



— Да, и именно поэтому сейчас прорабатывают меры, чтобы можно было это сделать в том или ином формате.

В заключение короткой беседы руководитель пресс-службы подтвердила нам: вариант онлайн-проведения Сабантуя и в деревнях тоже возможен.

Позже вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева подтвердила нашему изданию, что Сабантуй-2020 решено провести только онлайн по всей республике.

Людмила Губаева