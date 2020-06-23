Главное к утру: биржевые облигации «Ак Барс Банка», рейсы в Петербург и закроют ли Челны на карантин
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 23 июня.
- Из Нижнекамска возобновились регулярные авиарейсы в Санкт-Петербург. Полеты будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
- Совет директоров «Ак Барс Банка» утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
- Грузинский журналист Георгий Габуния, который стал известен после того, как обругал матом президента РФ Владимира Путина и его родителей после начавшихся беспорядков в Тбилиси, снова резко высказался о российском лидере. В эфире телеканала Mtavari Arkhiи Габуния неожиданно перешел на русский язык и обругал президента РФ.
- Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в ходе рабочего визита в Набережные Челны опроверг слухи о закрытии города на карантин.
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