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«Ак Барс банк» готовит программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей

21:59, 22.06.2020
«Ак Барс банк» готовит программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

Совет директоров «Ак Барс банка утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет, сообщает «Интерфакс».

Ранее в рейтинг российских банков по объемам активов на 1 мая вошли 15 кредитных организаций, зарегистрированных в республике. При этом в топ-100 попали только два банка. В двадцатку лидеров вошел «Ак Барс Банк», переместившийся с 19-го на 20-е место. Объем его активов на 1 мая 2020 года составлял 635,4 млрд рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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