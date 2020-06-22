«Ак Барс банк» готовит программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей

Совет директоров «Ак Барс банка утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р на сумму до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет, сообщает «Интерфакс».

Ранее в рейтинг российских банков по объемам активов на 1 мая вошли 15 кредитных организаций, зарегистрированных в республике. При этом в топ-100 попали только два банка. В двадцатку лидеров вошел «Ак Барс Банк», переместившийся с 19-го на 20-е место. Объем его активов на 1 мая 2020 года составлял 635,4 млрд рублей.

