Обругавший Путина грузинский журналист вновь резко высказался о нем

Грузинский журналист Георгий Габуния, который стал известен после того, как обругал матом президента РФ Владимира Путина и его родителей после начавшихся беспорядков в Тбилиси, снова резко высказался о российском лидере.

В эфире телеканала Mtavari Arkhiи Габуния неожиданно перешел на русский язык и обругал президента РФ.

При этом, говоря на грузинском языке, журналист заявил, что находится на поле боя и использует свое оружие — слово. По его словам, Путин также «не жалел оружия для Грузии» и «разве что не сбросил атомную бомбу», пишет РБК.



Габуния назвал себя «солдатом слова» и отметил, что не боится смерти. По его словам, у него нет никаких сомнений в том, что россиянин, о задержании которого объявила Служба государственной безопасности Грузии, готовил покушение на него по указанию главы Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним, в июле прошлого года ведущий программы P.S. на телеканале «Рустави 2» Георгий Габуния в эфире обратился на русском языке к президенту Владимиру Путину, используя нецензурные выражения. После этого у здания телекомпании началась акция протеста, участники которой требовали у журналиста извиниться. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что «много чести» возбуждать уголовное дело против Габунии.



15 июня служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании на территории страны россиянина, который якобы планировал убийство. Гендиректор канала Mtavari Arxi Ника Гварамия, где сейчас работает Габуния, заявила, что задержанный хотел убить журналиста. Она уточнила, что убийство планировал уроженец Ингушетии Васамбек Боков.



В Кремле такие заявления назвали абсурдными, Кадыров в своем телеграм-канале заявил о непричастности чеченских властей к этому и добавил, что «если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит».

