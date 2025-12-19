Росприроднадзор зафиксировал уменьшение промышленных выбросов в Татарстане

Параллельно с сокращением выбросов отмечается положительная динамика в сфере обращения с отходами

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора представило на пресс-конференции результаты анализа экологической ситуации в Татарстане. По данным ведомства, наблюдается положительная динамика в части снижения промышленных выбросов.

Заместитель руководителя управления Елена Попова сообщила, что в 2023 году удалось сократить выбросы от стационарных источников на 91 тонну по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году тенденция к снижению продолжилась и показатель уменьшился еще на 835 тонн.

— Конечно, это результат работы наших крупнейших предприятий по реализации природоохранных мероприятий, — заявила Елена Попова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Параллельно с сокращением выбросов отмечается положительная динамика в сфере обращения с отходами. При этом сохраняется ежегодный объем образования отходов на уровне около 5 млн тонн, который является «традиционным» для республики. Исключением стали 2022 и 2023 годы, когда наблюдался рост этого показателя в связи с реализацией крупного инфраструктурного проекта — строительством автодороги М-12.

Напомним, что ранее компания по утилизации отходов нанесла природе Татарстана ущерб в 2,4 млрд рублей. По результатам проверки Росприроднадзора было возбуждено уголовное дело.

Наталья Жирнова