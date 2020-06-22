Из Нижнекамска возобновляются регулярные рейсы в Санкт-Петербург

Из Нижнекамска возобновились регулярные авиарейсы в Санкт-Петербург.

Полеты будут выполняться пять раз в неделю — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.



Из аэропорта «Пулково» лоукостер «Победа» вылетает в 8:35 и прибывает в «Бегишево» в 10:55. Обратный вылет из Нижнекамска — в 11:20, прибытие в Санкт-Петербург — в 13:50.

Обслуживать рейсы будут современные лайнеры Boeing 737-800, вместимостью 189 кресел, сообщает пресс-служба «Бегишево».

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