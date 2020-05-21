Главное к утру: когда разрешат концерты, проверка невыплаты доплаты и авторские туристические маршруты
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 21 мая.
- Министр культуры Татарстана рассказала, когда в республике могут возобновить проведение концертов. Небольшие концертные площадки для выступлений артистов могут открыться уже в июне.
- В мире за прошедшие сутки зафиксировали более 106 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус.
- В Казани появятся авторские маршруты от экскурсоводов для жителей города. Экскурсии будут проходить в вечернее время, чтобы казанцам было удобнее, — с 18.00 до 20.00. Расписание появится в ближайшее время, и горожанам будут представлять каждый день новые авторские экскурсии в течение всей недели.
- В Татарстане следователи проводят проверку по факту сообщений СМИ о том, что врач не получил доплату за работу в условиях распространения COVID-19. Уточняется, что медик работал в больнице Зеленодольского района и по совместительству в одной из больниц Казани. Так, следствию предстоит установить размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработника.
- Первое собрание кредиторов Менделеевского завода минеральных удобрений АО «Аммоний» не состоялось по причине отсутствия кворума. Дата следующего собрания пока неизвестна.
- Минобрнауки Татарстана объявило тендер на поставку медалей «За особые успехи в учении». Министерство готово заплатить 409 тысяч рублей.
Прием заявок на участие в электронном аукционе стартовал 20 мая и завершится 28 мая. Сам аукцион назначен на 29 мая, следует из сообщения на портале госзакупок.
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