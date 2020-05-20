Минобрнауки Татарстана потратит на медали «За особые успехи в учении» более 400 тысяч рублей

Минобрнауки Татарстана объявило тендер на поставку медалей «За особые успехи в учении». Министерство готово заплатить 409 тысяч рублей.

Прием заявок на участие в электронном аукционе стартовал 20 мая и завершится 28 мая. Сам аукцион назначен на 29 мая, следует из сообщения на портале госзакупок.

Из техзадания следует, что победитель конкурса должен поставить 2 200 медалей. На аверсе медали должен быть изображен российский герб. Реверс же должен содержать надпись: «За особые успехи в учении». Также на нем предполагается разместить пальмовые ветви.