Первое собрание кредиторов АО «Аммоний» не состоялось из-за отсутствия кворума

Как стало известно «Реальному времени», назначенное на сегодня первое собрание кредиторов менделеевского завода минеральных удобрений АО «Аммоний» не состоялось по причине отсутствия кворума. Дата следующего собрания пока неизвестна.

Отметим, что повестка собрания кредиторов, которое в связи с пандемией проводилось в заочной форме, состояло из 13 пунктов.

Первым значился отчет временного управляющего «Аммония» Дмитрия Демкина. Вторым — заключение мирового соглашения. В случае положительного решения по второму вопросу собрание должно было избрать представителя для подписания мирового соглашения и по остальным вопросам уже не голосовать.

Как ранее рассказывало «Реальное время», еще в минувшем ноябре, по информации источника, знакомого с ситуацией, глава ВЭБ.РФ настоятельно рекомендовал властям республики разрубить гордиев узел, препятствующий продаже менделеевского завода удобрений инвестору. И вот 12 декабря 100-процентным владельцем «Татаммония» стал инвестиционно-венчурный фонд (ИВФ) РТ, принадлежащий правительству республики (80% акций, остальные 20% у ВЭБ.РФ).

По данным источника, знакомого с ситуацией, после передачи Татарстаном 80% пакета акций «Аммония» «Азоту» Троценко новый собственник и кредитор планировали завершить дело о банкротстве завода мировой. После этого Троценко должен был выкупить долги завода минеральных удобрений за $900 миллионов. Параметры будущей сделки якобы обговорили на наблюдательном совете под председательством теперь уже бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева еще в минувшем августе.