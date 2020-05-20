В Татарстане следователи проверяют сообщения о невыплате медработнику положенных надбавок

В Татарстане следователи проводят проверку по факту сообщений СМИ о том, что врач, работавший в больнице Зеленодольского района и по совместительству в одной из больниц Казани, не получил доплату за работу в условиях распространения COVID-19.

Так, следствию предстоит установить размер существующей задолженности и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработника.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

Напомним, ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбуждать уголовные дела при невыплате надбавок врачам.

