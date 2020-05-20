Для казанцев организуют туристические маршруты для прогулок вечером

В Казани появятся авторские маршруты от экскурсоводов для жителей города.

Они будут проходить в вечернее время, чтобы казанцам было удобнее.

«Мы подготовили совместно с Гильдией экскурсоводов Республики Татарстан серию авторских маршрутов, которые будут входить в расписание экскурсионного центра, туристского информационного центра», — передает ТАСС слова руководителя туристско-информационного центра Казани Натальи Абрамович.

Так, экскурсии будут проходить с 18:00 до 20:00. Расписание появится в ближайшее время и для горожан будут доступны каждый день новые авторские экскурсии в течение всей недели.

Маршрутов будет несколько, среди них: «Кованная Казань», «Модерн Казани», «Парки и скверы», «Женщины Казани».

«Мы даже пробуем ввести разработанный в прошлом году маршрут — это «Казанские некрополи», это экскурсии по Арскому кладбищу. Мы совместно с гидами сейчас стараемся их поддержать и сделать уникальные маршруты, которые в первую очередь будут интересны нашим казанским жителям» — поделилась Абрамович.

Напомним, по итогам апреля туризм Татарстана потерял около 2,4 млрд рублей из-за пандемии коронавируса.



Ранее председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов назвал возможные альтернативные места для проведения отпуска.

