Новости общества

23:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное количество заболевших COVID-19 в мире за сутки

21:58, 20.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
ВОЗ зафиксировала рекордное количество заболевших COVID-19 в мире за сутки
Фото: realnoevremya.ru

В мире за прошедшие сутки зафиксировали более 106 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус.

«Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии», — отметил он.

Гендиректор ВОЗ выразил обеспокоенность в связи с увеличением количества зараженных COVID-19 в странах со средним и низким уровнем дохода, передает ТАСС.

Гебрейсус подчеркнул, что ВОЗ уделяет особое внимание тому, чтобы страны сохраняли открытыми цепочки поставок и чтобы медицинские изделия достигали работников сферы здравоохранения и пациентов.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 4 900 155 случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли 323 333 человека.

ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров