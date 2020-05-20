ВОЗ зафиксировала рекордное количество заболевших COVID-19 в мире за сутки

В мире за прошедшие сутки зафиксировали более 106 тысяч новых случаев заболевания COVID-19, об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейсус.

«Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии», — отметил он.

Гендиректор ВОЗ выразил обеспокоенность в связи с увеличением количества зараженных COVID-19 в странах со средним и низким уровнем дохода, передает ТАСС.

Гебрейсус подчеркнул, что ВОЗ уделяет особое внимание тому, чтобы страны сохраняли открытыми цепочки поставок и чтобы медицинские изделия достигали работников сферы здравоохранения и пациентов.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 4 900 155 случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли 323 333 человека.