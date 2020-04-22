Итоги дня: прилет туристов с Бали в Казань, карантин для всех приезжих в РТ, ограничение работы магазинов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 22 апреля.
- Политик Евгений Ройзман заступился за создателей сериала «Зулейха открывает глаза». По его словам, описываемые в произведении события соответствуют той трагической действительности, которую переживал советский народ. Также он высказался о своих добрых чувствах к татарам и башкирам.
- В пятницу, 24 апреля, вывозной рейс доставит россиян из Денпасара в Казань. Перевозку будет выполнять авиакомпания «Россия». Напомним, в столицу Татарстана уже прибыли туристы из Антальи и Гоа.
- Все прибывающие в Республику Татарстан из других субъектов России должны будут обязательно соблюдать карантин у себя дома. Правила распространяются также и на совместно проживающих родственников. Исключения составят лица, занимающиеся перевозкой грузов, пассажиров и багажа, а также работники компаний, чья деятельность не приостановлена на период самоизоляции.
- С 23 апреля до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике все объекты розничной торговли могут работать с 6.00 до 22.00. Круглосуточную работу сохранили только для аптек и аптечных пунктов.
- В Кремле рассчитывают провести всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию как можно скорее после снятия режима самоизоляции. Источники называют такие даты, как 24 июня и 8 июля. Однако все будет зависеть от развития эпидемии коронавируса. Пока предполагается, что режим самоизоляции будет сниматься в начале июня, но окончательных решений еще нет.
- Во время онлайн-встречи с предпринимателями Бугульмы бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев пообещал за неделю проработать вопрос с ремонтом гаджетов. Он согласился, что на сегодня исправная техника является жизненно важным условием для большинства граждан.
- Агентство Fitch в своем новом отчете спрогнозировало снижение мирового ВВП по итогам 2020 года на 3,9%. По мнению аналитиков, ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, приведут к рецессии «беспрецедентной глубины» за всю послевоенную историю.
- В Татарстане после вынужденной паузы возобновились работы на строительных площадках школ. По данным Государственного строительно-инвестиционного управления Республики Татарстан, в 2020 году в рамках национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда» будут построены и реконструированы 12 учебных корпусов общеобразовательных учреждений, в которых будут обучаться около 11 тыс. школьников.
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