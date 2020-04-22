Ройзман заступился за создателей сериала «Зулейха открывает глаза» и признался в симпатии к татарам

Политик Евгений Ройзман заступился за создателей сериала «Зулейха открывает глаза». По его словам, описываемые в произведении события соответствуют той трагической действительности, которую переживал советский народ.



«Кто-то заявил, что показывать такие сериалы в такое сложное время — это преступление, это вносит раскол в общество и т. д. Этим заявлениям я отвечу так: на самом деле преступление — это уничтожать своих сограждан, а говорить правду — это не преступление ни в какие времена [...] Если государство хочет, чтобы люди эту тему оставили, надо объявить, признать, назвать виновных, чтобы эта трагедия не повторилась никогда. Тогда эта тема может уйти со временем. До тех пор, пока это не будет обозначено, пока не будет государственного признания геноцида собственного народа, эта тема так и будет витать в воздухе», — считает Ройзман.



Также Ройзман высказался о своих добрых чувствах к татарам и башкирам.



«У нас в Свердловской области проживают много татар и башкир. И будучи мэром Екатеринбурга, я с ними хорошо взаимодействовал, ходил на сабантуи, поздравлял их на татарском языке. Татары и башкиры, которые здесь живут, — такое же коренное население, как и русские, даже еще более раннее. У меня всегда были добрые отношения с ними — братьями-татарами и братьями-башкирами», — подытожил политик.



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