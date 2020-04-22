Власти Татарстана рассмотрят вопрос о разрешении работы мастерских по ремонту телефонов

Пока у властей Татарстана нет однозначного ответа по законности работы мастерских по ремонту компьютеров и смартфонов в условиях режима самоизоляции.

Указ президента РФ предусматривает работу компаний, осуществляющих неотложный ремонт. Однако относятся ли к ним мастерские по ремонту сотовых телефонов, в Татарстанском управлении Роспотребнадзора пока не знают, рассказала замруководителя управления Марина Трофимова.

Во время онлайн-встречи с предпринимателями Бугульмы бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев пообещал за неделю проработать вопрос с ремонтом гаджетов. Он согласился, что на сегодня исправная техника является жизненно важным условием для большинства граждан.