С завтрашнего дня в Татарстане круглосуточно будут работать только аптеки
С 23 апреля до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике все объекты розничной торговли могут работать с 6.00 до 22.00. Круглосуточную работу сохранили только для аптек и аптечных пунктов.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина РТ.
Ранее власти Татарстана обязали соблюдать карантин всех прибывающих из субъектов России.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым