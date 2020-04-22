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С завтрашнего дня в Татарстане круглосуточно будут работать только аптеки

08:56, 22.04.2020
С завтрашнего дня в Татарстане круглосуточно будут работать только аптеки
Фото: realnoevremya.ru

С 23 апреля до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике все объекты розничной торговли могут работать с 6.00 до 22.00. Круглосуточную работу сохранили только для аптек и аптечных пунктов.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина РТ.

Ранее власти Татарстана обязали соблюдать карантин всех прибывающих из субъектов России.

Общество Татарстан
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